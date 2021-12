Huawei P30 Lite 128gb Midnight black

Hopp!

Så nu ska min gamle trotjänare sparkas ut nu lagom till jul.

Han har tjänat och slavat för mig flitigt i 2år.

Visst han har väl fått lite ytligt slitage men annars spinner han som en ung hingst ute i de vilda.

Han har alltid haft ett bra fodralskydd på sig.

Men blivit lite skavanker på hinnan i alla fall pga saker man haft i detta fodral.

Aha han e svart som natten med mycket utrymme.

Har han original kartong han kom i med.

Har dock ej kabel jag skickar in i baken på honom för den behövde den nya jag fick för där va de ingen kabel.

Men de ligger en väggadapter så de ej blir för mycket power in the back.

Hittade en usb-c jag slänger med och quickcharge adaptern.

Samt har ett slitet plånboksfodral som han har slitits med i 2år men de är inte mö till fodral kvar men han trivs så förbannat bra i de så de får hänga med!

Han är nog redo att flytta för minst 1300kr exl frakt.

