Nyhetsquiz vecka 49: Grafikkort, spel och årets vinterdator

Började bra sedan gick det ut för.

Årets vinterdator 32GB ram och sedan använde den interna gpun, undra vad 640k ought to be enough for anyone förespråkarna tycker om detta val?

Nå frågorna i början kändes det som en ren nutidsuppdatering och det fick mig att tänka på när jag gick i grundskolan och hade liknande frågor på nutidsorientering förhören

Jag är annars nu inte så uppdaterad i senaste hårdvaran då jag tycker datorköp är i en tråkig period. Förutom coronan och brist, så övergången till ddr5 gör att man nu får dyrt minne som inte presterar optimalt. Att dyrare laptops inte har fått USB 4.0 känns tråkigt. Där jag själv tänker så basalt som att köpa en usb 4.0 docka och ansluta dem till, jag tänker en framtidssäker lösning som passar alla laptops i många år. Vare sig laptoppen är en AMD, Intel eller Apple.

Usb 3.2 Thunderbolt dockorna känns nischade för Intel och sedan fungerar de ej så bra, det gör säkert inte usb 4 heller, men det känns mer framtidssäkert.