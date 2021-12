Kombinerad Speldator för 11-åring samt sång och instrument inspelning

Hej!

Det är dags att köpa sonen sin första gamingdator. Vi har bara en laptop just nu.

Han ska kunna använda den till Minecraft/ Roblox etc samt framöver eventuellt mer krävande spel.

Den ska även användas för att spela in sång och musik som ska redigeras och sparas.

Dessutom ska den kunna vara snabb vad gäller videobearbetning etc

Som jag förstår är det viktigt med en tyst fläkt när man spelar in sång och instrument samt att den är hyfsat snabb och har stort minne.

Vart köper vi denna för cirka 10 000:-

Om man bygger den själv, vilka delar ska den innehålla?

Tacksam för tips och råd!