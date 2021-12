Lagspikes när jag spelar

Hej, det är så att min dator lagspikar när jag kör olika krävande spel, även om jag har hög fps (100+) så flyger det ner till 0 var och varannan sekund.

Har kollat temp, GPU ligger på runt 82 grader och CPU ligger runt 62 grader.

Blir tokig då det är inte så dåliga grejjer som ligger i datorn.

Funkar bra när windows är sprillans ny men så fort det gått ett par månader efter en formatering så börjar detta hända, fast än jag inte gör spec mycket på datorn förutom att gamea,discord + google chrome. Kör allt på en M.2 nVME disk med.

Kört viruskoll och malware koll, hittade inget. Inga jobbiga processer är på heller i Aktivitetshanteraren.

När jag använder Chrome eller gör annat så känns datorn ganska rapp ändå, det är bara FPS droppsen som stör mig. Kör t.ex Dayz med 110+ fps men var 3-5e sekund så fryser allt i en 1 sekund osv.

Har byggt ihop datorn själv och delarna är 2 år gamla.

Specs:

GPU:GTX 1070 8GB

CPU:Ryzen 3600x

RAM: DDR4 16GB 2666 mhz

HDD: C: körs på SSD 256 gb och spel körs på M.2 NVME.

När jag kör userbenchmark så ligger i princip allt på "below average" eller "way below average" vilket också får mig att bli extremt fundersam.

Har någon stött på detta?

https://ibb.co/Mg2qRYf