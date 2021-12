Vilken WD Red är det som gäller idag?

WD NAS diskar med CMR går nu under bemärkningen "Red Plus", så är väl dessa som gäller. Dom står väl sig fortfarande hyfsat bra och är populära. Största konkurrenten lär väl vara Seagates IronWolf serie, vågar inte uttala mig om vilken serie som är bäst. IronWolf är snabbare, och Red Plus strömsnålare/tystare.