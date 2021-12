Microsoft Office-pirater får rabatterat pris

Skrivet av Kilroy: Jag hade absolut kunnat tänka mig att betala 500 kronor för Office på alla mina datorer här hemma, 4-5 stycken. Men, inte per styck och per år. Vad i helvete? Office är mycket bättre än Libreoffice, men Libreoffice är gott nog och prisskilnaden är extrem. Jag har fortfarande flera gamla Office-licenser som jag använder på äldre datorer men det är absurt att det bara finns som prenumeration nuförtiden. Gå till inlägget

Per styck behöver du inte betala ;). Jag betalar gladeligen 800 spänn om året för office for home. Det ger licenser till ett helt gäng datorer.

Men det är inte officepaketet som får mig att öppna plånboken.

Det som också ingår då är nämligen en terabyte onedrive. Gånger 6 - alltså för 6 olika användare.

En terabyte molnlagring kostar ungefär så mycket per år oavsett leverantör (fast för en användare). Nu är vi tre som delar på kostnaden, plus 2 till som får gratis molnlagring.

Och så råkar vi få till officepaketet också som sagt.

Någonstans där ser jag att det är en ganska prisvärd deal. Men det beror såklart på vad man är ute efter.