SweClockers spanar på tekniken som driver Musikhjälpen 2021

Musikhjälpen är den långlivade traditionen där välkända profiler under 144 timmar lever i en glasbur, sida vid sida med artister och musik, med syfte att samla in pengar för en god sak. I år är temat att bidra till en värld utan barnarbete. I samma anda arbetar den mer nördiga tillställningen Streamhjälpen, som SweClockers besöker och medverkar i under morgondagen.

På onsdag eftermiddag kommer SweClockers även att besöka Musikhjälpen, som i år äger rum i Norrköping – ett längre stenkast från där undertecknad bor. För att direktsända under 144 timmar krävs stora mängder teknik och det är just den aspekten som ska undersökas närmare. Besöket kommer att sammanfattas i video- och artikelformat och publiceras lite senare i veckan.

För att få med mesta möjliga undrar vi därför nu om det är någon särskild aspekt som du är extra nyfiken på? Ställ dina frågor i tråden!