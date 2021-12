Så jag tänkte fråga kan jag köpa en 1080 skärm och koppla in den även fast datan bara hade 720p från början. Hur mycket hade en sådan skärm kostat då? Kanske inte värt det vad tror ni?. Hur mycket pengar hade jag fått om sålde datorn som den var allt funkar bara skärmen e kass. Tacksam för svar på mina alla frågor älskar sweclockers ni hjälper mig alltid så snabbt trevligt folk keep it up guys.