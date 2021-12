Red Ring of Death – Microsoft visar tecken på självdistans

I samband med att Microsoft släppte sin Xbox-orienterade dokumentärserie "Power On: The Story of Xbox" så lanserade de en rad relaterade posters och annat swag i sin Xbox-shop.

En poster som fångade mina ögon var den ovanstående, det vill säga en "homage" till den ökända felkoden Red Ring of Death som drabbade tusentals Xbox 360-konsoler när de gick och självdog. Det är kul att se att Microsoft har lite självdistans till den katastrofen numera. Det var nog inte lika kul när det begav sig, då det uppskattas att utbytesprogrammet som sjösattes kostade företaget drygt 1 miljard USD.

Xbox 360-konsolen jag köpte på lanseringsdagen drabbades likt många andras av Red Ring of Death, men hur såg det ut för er andra?