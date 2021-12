Allvarligt säkerhetshål gör miljontals enheter sårbara

Skrivet av Fahrbot: Cyberreason har tagit fram ett "vaccin" som utnytjar själva exploiten för att stänga av den.

Vad används egentligen log4shell till om man skulle ta ett mer jordnära konkret exempel? Vad jag förstår när jag läser: "Log4j is an open source Java logging library that is widely used in a range of software applications and services around the world." är att det verkar handla om loggning av något relaterat till Java?

Fixen som erbjuds verkar handla om att inaktivera själva funktionen i sig för att då även stoppa sårbarheten. Vad är det då för slags konkreta funktioner som går miste om?