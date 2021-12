Spel/streaming/arbetsdator, 35000 kr budget.

Hej!

Det börjar bli dags att byta upp mig sen mitt första bygge med en i7 4790 och GTX 980 som varit mig trogen i ca 6 år.

Min mor klarar sig inte utan dator så jag tänkte lämna mitt gamla bygge hemma och skaffa en ny inför utflytt.

Det största kravet för datorn är att den förhoppningsvis ska hålla en längre tid utan att behöva updatera komponer.

Kriterier:

Vill helst att allt ska fungera ganska enkelt "out of the box", har inte planerat att överklocka.

Datorn ska användas framför allt till gaming, men det händer att jag streamar/editar videos mm.

Är lite skeptisk till vattenkylningen även om det ser snyggt ut och verkar bra under vissa förhållanden. Har ändå inte planerat att ha ett chassi med glaspanel.

Jag har läst på lite senaste dagarna och försökt sätta mig in i vad som skulle kunna vara en okej men känner att lite feedback på vad jag plockat ihop på inet vore bra. Länk

Uppskattar feedback på det jag plockat ihop, eller en lista på vad du skulle plocka ihop för ca 30000 med kriterierna ovan.