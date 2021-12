AirPods pro till min jobb dator

Skrivet av jri87: Okej så du satte lurarna i sökläge och kopplade upp dom mot jobb datorn bara? Sparas dom i något form av minne då så att nästa gång man öppnar locket så dyker dom upp i listan över bluetooth enheter på jobb datorn? Eller får man söka efter dom på nytt varje gång man ska ha dom till jobb datorn. Gå till inlägget

Japp, det är bara att koppla upp dem som vanligt (sökläge och kolla på datorn), sen sparas dem i Bluetooth-listan och står som frånkopplade bara. Överlag tycker jag det är väldigt smidigt

Ett litet extra-tips är att kolla bluetooth-inställningarna för dem på Mac:en och ställa in så att mikrofonen byter automatiskt om du tar ut en hörlur. Tror att den ställer in sig på bara vänster eller bara höger per default.