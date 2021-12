Hjälp, datorn startar inte.

För att testa att reparera kan du starta via win8 skivan och välja reparera datorn -> avancerat -> starta kommandotolken och köra

bootrec /FixMbr

bootrec /FixBoot

bootrec /ScanOs

bootrec /RebuildBcd

Det kommer dock inte lösa problemet om det är en EFI-installation av windows, enbart för MBR - och ifall disken kör MBR så måste du även ha stöd för att starta via "legacy" eller "compatibility mode" i bios och inte enbart "UEFI only"

Behöver du göra motsvarande för EFI så kan du kika här https://www.diskpart.com/articles/fix-mbr-command-prompt-7201...

Dock skulle ju ett alternativ kunna vara att boota från skiva -> reparera datorn -> avancerat -> automatisk reparation som ett första test - i värsta fall kan du ju bara behöva komplettera att testa det manuella sättet (innan du ger dig på en ominstallation)