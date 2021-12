Död dator, med förslag på en tveksam lösning

Skrivet av MacAllan: Visst kan ett grafikkort skap sådant problem, du nämner inte vem som gjorde testen men är det ett seriöst ställe så tror jag inte dom gör ett sådant misstag med för klent psu.

Har du inte en massa övriga saker i datorn så kräver inte det grafikkortet heller en massa från psu'n samt att det funkade med annat kort när testen gjordes. Har du inget annat grafikkort själv du kan stoppa i, alternativt om cpu'n har grafik starta upp med enbart den?

Tack för svar. Företaget som jag lämnat in datorn till är säkert seriösa, men ville bara få en second opinion innan man springer iväg och skaffar ett nytt grafikkort. Kände mig inte riktigt övertygad på lösningen eftersom jag hade prövat och dra ut grafikkortet med samma resultat innan jag lämnade in datorn. Jo, jag har ett 3080 kort men tror inte jag vill testa med det kortet om PSUn slår ut grafikkort 😊