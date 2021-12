PS-konto, hur funkar det?

Grabben skall få ett PS5 i julklapp. Han har idag Xbox One och så även jag. Jag har ett Xbox-live konto och grabben (12år) har eget konto under mig som familjemedlem.

Hur funkar det hos Playstation. Finns PSN och PSN+ ser jag. Grabben lirar (just nu) FIFA 22 (online mot andra) och Fortnite. Misstänker att det kräver PSN+ om han skall ut och lira online?

Behöver jag som vuxen skapa ett konto och sedan lägga till grabben konto under mig för betalningar etc? Eller räcker det om han skapar ett konto och jag måste godkänna betalningar etc?

Tacksam för svar.