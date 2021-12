Priserna på DDR5 och DDR4 sjunker första kvartalet 2022

Priserna går ner men behovet går upp. Det var inte länge sedan vi hade en drös 640k ought to be enough for anybody anhängare som sa att denna mängd räckte för deras tekniska behov och de ej kunde se att privatpersoner kunde behöva mer.

Frågan är när detta behov kommer stagnera? Jag har tillgång till några 16GB laptops idag och känner att man i princip inte kan göra ett skit på dem mer än slösurf plus kolla på film. Tusan allt äter minne. Kollar på min laptop nu, lite google chrome, något worddokument, pdf fil, någon rdp anslutning och jag är uppe i 18GB ram utan att ens ha börjar dra igång något program som kräver minne. Det känns som om cpubehovet har stagnerat, men ram fortsätter hela tiden. Och beroende på ad man gör så ligger man i olika grupper. Där 8GB ram känns idag som oavsett vad man än gör vid datorn så behöver man minst ha detta.