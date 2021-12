ROG MAXIMUS/STRIX/TUF Z690 Series Beta Bios 0811 UPDATE

Attempts to improve xmp , fixed a core ranking / core vid reading bug.

vmaxstress option name changed for future function

DC LL tracked to vrm LL at auto

MAXIMUS:

ROG-MAXIMUS-Z690-HERO-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/s4ych6eyas88ij5/ROG-MAXIMUS-Z690-HE...

ROG-MAXIMUS-Z690-APEX-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/4y7iseu23tmzmjj/ROG-MAXIMUS-Z690-AP...

ROG-MAXIMUS-Z690-FORMULA-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/yc8c82hmp29g3gn/ROG-MAXIMUS-Z690-FO...

ROG-MAXIMUS-Z690-EXTREME-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/59hwlwjqslnna6p/ROG-MAXIMUS-Z690-EX...

ROG-MAXIMUS-Z690-EXTREME-GLACIAL-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/h6opzwy0ee4r8vs/ROG-MAXIMUS-Z690-EX...

STRIX:

ROG-STRIX-Z690-E-GAMING-WIFI-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/h1cnqef1ltkbqc8/ROG-STRIX-Z690-E-GA...

ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/0n4oqr8fvmhm3x2/ROG-STRIX-Z690-I-GA...

ROG-STRIX-Z690-A-GAMING-WIFI-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/poiznc53gwxh7tv/ROG-STRIX-Z690-A-GA...

ROG-STRIX-Z690-A-GAMING-WIFI-D4-ASUS

https://www.dropbox.com/s/t1m4s5mzc6yfwjz/ROG-STRIX-Z690-A-GA...

ROG-STRIX-Z690-G-GAMING-WIFI-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/f8kpqc0dkwznj3o/ROG-STRIX-Z690-G-GA...

TUF:

TUF-GAMING-Z690-PLUS-WIFI-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/7vrrsc67h0h1z2t/TUF-GAMING-Z690-PLU...

TUF-GAMING-Z690-PLUS-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/a0opn4vvqyuoype/TUF-GAMING-Z690-PLU...

ProArt:

ProArt-Z690-CREATOR-WIFI-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/mrtkeipof3c04j5/ProArt-Z690-CREATOR...

Prime:

PRIME-Z690-A-ASUS-0811

https://www.dropbox.com/s/i4xv4ywydt8bfdf/PRIME-Z690-A-ASUS-0...