WiFi Router har starkt varierande signalstyrka

Skrivet av mummel11: WiFi routern är Televerkets Sagem F@st 5370e. Signalsyrkan mätt ca 1m från routern kan variera från -30 dB till -65dB ca, gäller 5GHz bandet kanalen är 100. Vidare ibland försvinner signalen totalt. Ofta händer det att när min signal går ned, går andra upp. Det händer också att min signal hamnar på samma kanal som andra i huset och hamnar under, dvs på lägre signalnivå, än de andra på samma kanal. Har varit i kontakt med Telia som skickat ny router, problemet kvarstår.

Nu undrar jag om det kan vara så att signalen störs ut, eller om det kan vara längre bak i Telias utrustning.

Någon som har förslag?

Sagemcom-routern som Telia kör ut nu är ett rejält nedköp jämfört med deras tidigare modeller. Jag har kört Telia fiber i nästan 10 år nu och har fått nya routrar allt eftersom. För inte så länge sedan fick jag Sagemcom. I just detta fallet håller jag dock fast vid min gamla eftersom jag läst så mycket sån här skit om just denna router. Sagemcom från andra bredbandsleverantörer är inte bättre. Just problem med det trådlösa är något som ofta kommer upp.

Detta var nog inte det du ville höra. Du kan ju kolla med Telia om de har någon äldre modell kvar som de kan skicka ut. Annars har du två val.

- Byt till en egen router. Nackdelen är om du har analog telefoni eller TV från Telia så kommer du behöva hacka till speciallösningar för detta.

- Köp en accesspunkt, tex från Ubiquiti och stäng av WiFi på Sagemcom-routern.