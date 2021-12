C# Räkna antal specifika objekt

using System; namespace Moment3 { class Program { static void lasPoang (string[] ämnen, int[] poäng) { int poängen; for (int i = 0; i < ämnen.Length; i++) { Console.WriteLine("Mata in poängen mellan 0-100 för " + ämnen[i] + ": "); poängen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); poäng[i] = poängen; } } static void Af (string[] ämnen, int[] poäng, char[] betyg) { for (int i = 0; i < ämnen.Length; i++) { if (poäng[i] > 90 && poäng[i] <= 100) betyg[i] = 'A'; else if (poäng[i] > 80) betyg[i] = 'B'; else if (poäng[i] > 70) betyg[i] = 'C'; else if (poäng[i] > 60) betyg[i] = 'D'; else if (poäng[i] >= 50) betyg[i] = 'E'; else if (poäng[i] >= 0) betyg[i] = 'F'; else betyg[i] = '!'; Console.WriteLine(ämnen[i] +"= " + betyg[i]); } } static void stat(string[] ämnen, int[] poäng, char[] betyg) { //vad gör jag här? } static void Main (string[] args) { string[] ämnen = { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik" }; int[] poäng = new int[5]; char[] betyg = new char[6]; lasPoang(ämnen, poäng); bool avsluta = false; while (!avsluta) { Console.Write("[A]skriv betyg i A-F

"); Console.Write("[B]statistik

"); Console.Write("[C]skriv ut betyg

"); Console.Write("[D]avsluta

"); Console.WriteLine("

Ditt val: "); char menyVal; menyVal = Console.ReadLine()[0]; switch (menyVal) { case 'a': case 'A': Af (ämnen, poäng, betyg); break; case 'b': case 'B': stat(ämnen, poäng, betyg); break; case 'c': case 'C': //nått här med ja break; case 'd': case 'D': Console.WriteLine("Hejdå"); avsluta = true; break; default: Console.WriteLine("Någonting gick fel. Hejdå"); avsluta = true; break; //välkomstmeddelande //v metod som ska omvandla poängen till betyg enligt skalan A-F. //Skriv en metod skrivUtBetyg som gör utskriften av betygen. } } } } }