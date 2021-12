Tjabba! Jag skulle uppdatera min bios via MSI live update och nu när jag "tror" att den uppdaterades så får jag upp denna error när jag ska starta datorn.

(reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key)

Har testat att byta prioritering på min ssd i fixed boot order och så har jag även testat restore to default values men inget funkar

Har någon haft liknande problem o isf hur löste ni det?

Mvh