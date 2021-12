Kan inte komma åt externa hårddiskar i ICYBOX

Hej!

För en tid sedan skaffade jag en Icybox för två HDD. Där satte jag in en 6TB och en 4TB och satte igång med att bygga filstrukturer. Plötsligt en dag säger Utforskaren att åtkomst nekas, och detsamma säger Total Commander, medan däremot diskhanteraren i adminverktyget hittar diskarna och klassar dem som felfria NTFS. När jag öppnar filsökväg på en fil i Snabbåtkomst, öppnas den i utforskaren, men jag kommer inte in via rotkatalogen. Norton skannade av båda diskarna utan problem, liksom chkdsk. På den ena, mindre disken visar Utforskaren bara en HTM-fil med uppgift om Recovery failed, medan som sagt Norton och

Nämnas bör, i ärlighetens namn, att jag vid installationen av mina två ursprungliga HDD, som jag tog ur min gamla bordsdator, råkade sätta ICY-kabinettet på RAID, vilket resulterade i total utplåning av allt (plats för skratt). När paniken hade accelererat till handling, skaffade jag EasUS data recovery wizard och körde den i några dagar. Jag tror att jag räddade allt, plus en massa skräp som jag får eliminera manuellt, antar jag, och sorterade in filerna på de båda nya diskarna, så att min WD red 3TB var i princip tömd.

Nu vågar jag inte göra mer åt detta, innan någon vänlig själ har gett mig riktigt goda råd. Jag kör frxtn Win11.

Index för E:\

Namn Storlek Senast ändrad

$RECYCLE.BIN/ 2021-11-30 14:27:56

found.000/ 2021-12-01 09:53:03

found.001/ 2021-12-12 17:32:21

System Volume Information/ 2021-12-15 22:11:38

RecoveryFailed.html 1.5 kB 2021-12-02 04:11:48

Index för S:\Återställd\

[överordnad katalog]

Namn Storlek Senast ändrad

Lokal Disk(D)/ 2021-12-15 10:52:01

Tags/ 2021-11-14 09:39:06

RecoveryFailed.html 1.3 MB 2021-11-20 17:22:16

När jag går till överordnad katalog på S:

Filen hittades inteDet kan ha flyttats, redigerats eller tagits bort.

ERR_FILE_NOT_FOUND