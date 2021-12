Hjälp!

Köpte ett par vita audio pro c10 mkii. Tycker om aktiva, bekvämt med wifi och gillar utseendet. Trodde allt var bra tills jag insåg att det blev trubbel med koppling till TVn. Eftersom de bara kan kopplas med RCA (analog) har jag förstått att TV-signalen inte duger.

Alt 1: Behålla högtalarna och lägga till dosa. Jag är minst sagt tappadi wifi-världen här, reciever? DAC?? Vad skulle detta kosta för dugligt ljud?

Alt 2: Nya högtalare (öppet köp kvar) som har digital/optisk kanal in. Vill egentligen ha allt övrigt som c10orna ger men kan eventuellt ge upp ex wifi om det går att behålla ljudkvaliten som de ger. Vill fortfarande ha liknande stil (små vita "bänkhögtalare") så ex. Audio pros A36or faller tyvärr bort på estetik. A26 verkar inte så roliga ljudmässigt? Argon kanske?

Slipper väldigt gärna att gå över till passiva högtalare och gillar att ha multiroom för att kunna köpa till fler om jag vill senare. Eventuellt kan jag dock släppa det till förmån för bra, snygga högtalare som enkelt funkar med både telefonen och från TV

Alla tankar uppskattas! Ledsen för textväggen 🙄