Val av inriktning för att svänga in i IT Branschen

Hej!

Jag är närmre 40 och jobbar sedan 15 år i en helt annan bransch än IT branschen.

Bolaget jag har varit delägare i har rätt nyligen blivit uppköpt och jag jobbar kvar med ett välbetalt jobb högt upp i den nya organisationen. Har dock egentligen aldrig varit jätteintresserad av den branschen jag jobbar i även om det gått bra. Har ofta retat mig på att jag inte valde en IT utbildning back in the days. Har ett stort intresse för datorer och teknik och på senare tid har jag också på ett annat sätt än att ”instruera en dator att göra någonting” sett det poetiska i vacker programmering och matematik. Dock endast på väldigt basal hobbynivå och tiden finns inte mellan ett mer än heltidsjobb och familjeliv att utveckla detta ytterligare. Funderar nu på att ta tillfället i akt att byta bransch, är låst i rätt många år framåt i den branschen jag jobbar i så kan inte byta arbetsgivare eller starta eget utan måste göra något helt annat ett tag om jag inte vill jobba kvar där jag är nu.

Har sedan tidigare 120 HP från en icke fullförd byggingenjörsutbildning och har varit i kontakt med diverse programansvariga på programmeringsutbildningar och det verkar som att jag har bra möjligheter att läsa 90 HP på en utbildning för att sen plocka ut en kandidatexamen. Något som hade varit väldigt kul för min del, att till slut kunna plocka ut en högskoleexamen - även om jag vet att i slutändan spelar det inte så stor roll rent jobbmässigt. Jag har anställt både ingenjörer, civilekonomer samt folk från ”livets hårda skola” som jobbar hos mig idag och det är ingen skillnad lönemässigt beroende på utbildning. Allt handlar om vad man presterar.

Jag kan tyvärr inte hoppa på en dataingenjörsutbildning för nästan alla kurser har ändrats under dessa 15 år jag varit borta och jag måste då i princip göra om alla kurser, något som jag inte riktigt känner för.

Så vad skulle jag då vilja jobba med?

Först och främst skulle jag vilja lära mig programmering på en djupare nivå. Att verkligen känna att man förstår ett språk och inte behöver googla stack overflow för varenda sak man skall göra.

Dock så ser jag inte mig själv som någon som sitter och kodar hela dagarna. Jag tror inte heller det är min starkaste sida, där kommer alltid vara andra som är bättre på det än mig. Jag har en del ideer på saker som saknas i den branschen jag jobbar i idag och det är inte omöjligt att jag försöker rikta mig ditåt. Det handlar då om ERP system och olika planeringssystem samt GPS system. Därför skulle jag vilja fördjupa mina kunskaper inom databaser, molntjänster, backend programmering samt grundläggande (jag är ingen designmänniska, men tror jag är duktig på att utforma system ur ett användarperspektiv rent funktionsmässigt) frontend. Jag skulle nog kunna göra det redan idag då jag nog är en av få som kan branschen väldigt bra och dessutom har en bra bit över genomsnittet kunskap inom IT kunna söka jobb, men då hade det helt säkert blivit som någon form av länk mellan kund och produktion, exempelvis teknisk säljare. Även om det skulle kunna vara något för framtiden vill jag ändå passa på att fördjupa mina kunskaper ytterligare nu när jag har ett gyllene tillfälle.

Jag har suttit en hel del med PowerBI och Sharepoint och utformat dessa system utifrån våra behov. Detta är också något jag hade kunnat tänka mig att vidareutveckla. Lära mig mer om powerplattformen och kanske D365, verkar vara ett bra sug på marknaden efter denna kompetens också.

Så en kort beskrivelse över vilka IT kunskaper jag har redan idag:

Linux - grundläggande

Javascript - basnivå

C - har programmerat lite inbyggda system då och då (t ex Arduino)

Visual basic, Delphi, Pascal osv - nog inget som är aktuellt idag

HTML och CSS - grundläggande

API - har gjort några flöden via NodeRed för att importera data från olika externa system och kunna visualisera i våra egna.

Access databaser - gjorde ett enklare system som löste ett problem på mitt förra jobb som fortfarande används där

Testning - har varit med och utformat samt testat och varit med i implementeringen av ett nytt ERP system

Sharepoint - Har utformat vår sharepoint site. Enklare script via powerapps för att skapa rapporter osv

PowerBI - har utformat de KPIer vi vill använda oss av och tagit fram samt underhållit de rapporter vi använder oss av.

Prometheus databaser med Grafana. Har satt upp en databas via prometheus som hämtar information vi behöver i jobbet (temperaturer) och visualiserar i Grafana.

Det vill säga jag kan en del, jag tror jag har bra koll på själva koncepten, men jag är inte riktigt vass på något.

Något som jag nu vill ändra på. Är också fullt medveten om att man inte blir en expert på en utbildning, men man får möjligheten att samtidigt som man följer läroplanen och gör det man skall där kunna utveckla andra saker vid sidan om då tiden kommer finnas.

Då jag har 3 små barn och familj så tycker jag en distansutbildning hade passat mig väldigt bra och hade kunnat bli en trevlig tid där barnen kan gå hem direkt efter skolan osv.

De 2 utbildningar jag hittat som inte är rena webprogrammeringsutbildningar är:

Systemvetenskap - Luleå Tekniska Universitet

Programvaruteknik - Mitthögskolan

Någon som har erfarenhet av någon av dessa? Synpunkter? Synpunkter på mitt resonemang i övrigt? Tycker ni jag tänker helt fel?