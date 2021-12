Behöver hjälp med port forwarding när jag får det att funka då kan jag inte ansluta till internet?

Hej. Jag har en Asus Router vid modell RT-N12+. Idag när jag går in på WAN inställningar och väljer statisk IP som WAN-anslutningstyp. Sen skriver jag in min globala ip-adress från whatismyip hemsida, nätmask 255.255.255.0 då det står i min cmd med ipconfig /all.

Sen i "förvald nätbrygga" skriver jag min routers ip vilket är standarden 192.168.1.1 och det funkar fint att ansluta då med min globala ip till min webbserver, vilket i detta fallet är en Raspberry pi med apache2 installerat, då funkar det som det ska, men jag kan inte ansluta till andra sidor som svt, sweclockers från min dator.

Och ja, jag har gjort port forwarding genom att sätta port 80 till både TCP/UDP och provat köra automatiskt ip som wan anslutningstyp vilket gör att man inte sätter upp inställningarna som ovan, ip, nätmask osv. Då funkar allt förutom att den inte vill gå till hemsidan på raspberry pi, inte ens från min mobil på 4G.

Jag måste verkligen ha hjälp med detta för jag fattar inte vad som är fel, jag har suttit sen 01.00 inatt och vill bara få sidan att hoppa igång. Kan någon snälla hjälpa mig, jag har gått fram och tillbaka bland olika inställningar men den vägrar funka.

Jag har något WAN-IP också som går till sidan, men den funkar inte globalt.