Hej

Hoppas på lite hjälp.

Vid uppstart så får jag upp ett meddelande

som lyder " power supply surges detected during the pevious power on . AUs anti-surge was truggefde to protect system from unsrable power supply unit "

Vad betyder det ?

Har provat att byta nätaggregat utan effekt. Vad göra ?

Tacksam för hjälp 😁.

Thomas