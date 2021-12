Tjena grabbar.

Har en fråga, jag köpte en Corsair RM850W (2019) .

Efter köpet så fick jag reda på av brorsan att hans PSU har kablar som han använder för att driva fler fläktar via den än vad moderkortet tillåter (Mobo tillåter 3 men han kör 1 fläkt extra via sitt PSU).

Mitt nyköpta PSU har inte den sortens kabel eller den sortens uttag.

Så jag undrar nu om det finns någon kabel som kan konverteras till ett 3 eller 4 pin för fläktar?

Kanske en kabel som man trycker in i något av SATA & PERIPHERAL uttagen som man sedan kör en fläkt med?

Tack.