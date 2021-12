Min TryParse fungerar inte helt ok. Den svarar inte alls om man skriver mindre tal. Fungerar bra om användaren skulle skriva bokstav eller väldigt stora siffror. Vad har jag gjort för fel?

//Deklarerar en lista med namnet minBlogg innehållande array

List<String[]> minBlogg = new List<String[]>();

//Deklarerar en bool som är true, blir den false, kommer while loop nedan brytas

bool isRunning = true;

/*1.Vill bara att Välkommen ska skrivas ut en gång och sätter den därför utanför loop

2.n för ny rad, t för tabb*/

Console.WriteLine("

\tVälkommen! ");

//Deklarerar While. SÅ LÄNGE bool är true kommer while loop fortsätta.

while (isRunning)

{

/*1.n för ny rad, t för tabb

2.Texten nedan skrivs ut som menyval*/

Console.WriteLine("

\tGör ett val 1-5: ");

Console.WriteLine("

\t[1]Skapa ett inlägg");

Console.WriteLine("\t[2]Visa sparade inlägg");

Console.WriteLine("\t[3]Sök bland inlägg");

Console.WriteLine("\t[4]Radera inlägg");

Console.WriteLine("\t[5]Avsluta programmet");

/*1.Deklarerar en int för menyval

2.Deklarerar en if, för att TryParse ska exekveras om användare skriver annat än 1-5

3.TryParse returnerar bool true om TryParse lyckas.*/

int menyVal;

if (Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out menyVal))

//VARFÖR TAR INTE TRYPARSE MINDRE TAL?

{

}

//Deklarerar en else som exekveras om TryParse ej lyckas.

else

{

//ANNARS om TryParse inte lyckas, skriver programmet ut information nedan till användaren.

Console.WriteLine("\tNågon blev fel! Vänligen skriv en siffra 1-5");

}

//Deklarerar en switch för menyVal.

switch (menyVal)

{

case 1:

/*1.Skapar en case 1: start på första kodblocket i switchen

2.Initiering av strängvektor med 3 element, platser för: titel, inlägg, datum / tid.

3.Deklarerar strängvektorn efter whileloop för att jag vill att användare ska kunna spara flera inlägg,utan att det gamla inlägget skrivs över. Array loopas.

4.Skriver ut instruktion till användare.

5.Sparar titel i index 0 (första elementet) */

String[] Inlägg = new String[3];

Console.Write("\tAnge en titel för ditt inlägg: ");

Inlägg[0] = Console.ReadLine();

//1.Skriver ut instruktion till användare

//2.Sparar inlägget i index 1 (andra elementet)

Console.WriteLine("Skriv ditt inlägg:");

Inlägg[1] = Console.ReadLine();

//1.Sparar datum/tid i index 2 (tredje elementet)

Inlägg[2] = DateTime.Now.ToString();

/*1.Sparar titel,inlägg,tid i minBlogg med Addmetoden

2.Skriver ut information till användaren

3.break; Slut på detta kodblock*/

minBlogg.Add(Inlägg);

Console.WriteLine("Ditt inlägg är nu sparat!");

break;

case 2:

/*1.Skapar en case 2: start på andra kodblocket i switchen

*2.Skriver ut information till användaren.

3.Console.WriteLine(----); Gör det mer överskådligt att läsa inläggen.

Nedan är dina skrivna inlägg

----------------------

Datum/Tid: Titel: Inlägg

4.Foreach går igenom alla sparade inlägg i minBlogg*/

Console.WriteLine("

Dina inlägg:

");

Console.WriteLine("

\t-------------------

\t");

foreach (string[] dittInlägg in minBlogg)

/*1.Skriver ut alla arrays: Datum/Tid: Titel: Inlägg: Lagt array 2 först eftersom jag vill ha ut datum och klockslag först.

2.break; Avslutar detta kodblock */

Console.WriteLine("

Puplicerat: " + dittInlägg[2] + "

Titel - " + dittInlägg[0] + "

Inlägg - " + dittInlägg[1] + "

");

break;

case 3:

break;

case 4:

//Raderar alla inlägg

minBlogg.Clear();

Console.WriteLine("

Alla inlägg är nu rensade.");

break;

case 5:

/*1.Skriver ut information

2.*/

Console.WriteLine("Välkommen tillbaka!");

Thread.Sleep(1000);

isRunning = false;

break;

}

}

}

}

}