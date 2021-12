Hej !

Har en Samsung NEO QLED QN85A 75" och till den har jag kopplat en

Samsung HW-Q910A Soundbar via HDMI (eARC) och får via alla smart TV appar som stödjer det ut ATMOS.

Men sen har jag en Apple TV 4K gen2 (gen six) via HDMI till TVn och spelar jag upp samma material (samma appar som i TVn) från denna får jag bara vanligt dolby ljud samma gäller min PS5...

Skulle jag få ut ATMOS från båda enheter om jag kopplade in dem via HDMI 1 & 2 på min Soundbar och låta eARC kopplingen mellan sondbaren och TVn ta hand om allt ljud o bild ?

Har ni liknande setup kom gärna med förslag hur ni gjort eller hade gjort med någorlunda samma prylar.

Tack på förhand.

(börjar strax jobba och har inte en chans att svara innan jag slutat 20:30 ikväll, så bara fyll på med förslag lösningar).

/Homer_S