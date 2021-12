Byta fläkt i vinkyl

Jag tyckte att mina vinkylar låter alldeles för mycket så jag bestämde mig för att undersöka saken och det är en 80-mm fläkt som cirkulerar luften inne i kylen som låter som en stationär dator på 90-talet

Enkel sak att byta men den använder en 2-pinskontakt vilket är plus och minus får man anta, fläktar man köper har dock 3 eller 4 pins. Är det för varvtalsstyrning de extra kablarna är till för och funkar det att bara koppla in plus och minus från en sån fläkt?

Tar också tacksamt emot förslag på tystast möjliga 80-mm fläkt?