Sonos Amp Gen 1

Säljer 2 Sonos Gen 1 AMP, de köptes länge sedan och låg i lådan i flera år innan de kopplades in i en skåp utan att någon rört de (en kopplad 2018 och den andra 2020!)

De fungerar med Sonos S1 appen och är i toppskick eftersom de användes väldigt sporadiskt. Med Spotify tex. fungerar det perfekt och man märker ingen som helst skillnad, då fungerar det med nyare utrustning och sub etc. så detta är perfekt för den som vill utöka ett befintligt system eller enkelt kunna driva högtalare etc.

Alla bilder är från hur de ser ut just nu. Kablarna finns med så klart.

Kan även tänka mig att frakta om du betalar frakt och swish i förskott.

Pris: 1600 för en, eller båda för 3000 kr.

Alternativt kom med bud. Kan även ha 1 eller 2 till som min vän vill sälja. Hör av dig om du frågor eller vill veta mer.

Vill dock reservera att jag säljer till den jag vill och skambud svaras inte på. Uppskattar smidiga och snabba affärer helst

