Köpråd, Lenovo Legion 5-serien

Hej,

Letar efter en ny gaminglaptop och har märkt att många lovordar Lenovos Legion 5 däremot så har jag märkt att det finns en uppsjö av olika artikeltyper av just Legion 5-serien.

Hade först tänkt mig att hitta någon laptop under 10 000kr men då jag ändå vill ha lite ”bang for the bucks” så kan jag tänka mig att lägga till några tusenlappar.

Då jag inte är speciellt kunnig gällande datorkomponenter så säger inte olika grafikkort, processorer etc. speciellt mycket för mig.

Det skulle vara guld värt om ni har något tips på en laptop som är prisvärd alternativt tipsa om vilka komponenter jag bör leta efter i just 5-serien (ex. 16 gb ram, RTX3060 osv).

Har tittat lite på Lenovos Legion 5Pro som just nu är nedsatt med 15% (se länk nedan):

https://www.lenovo.com/se/sv/laptops/legion-laptops/legion-5-...

Tror ni att dessa datorer kommer rabatteras ut ytterligare under mellandagsrean för att sälja ut årets modeller eller ligger dessa ungefär där de borde?

Mvh