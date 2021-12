Projektor Sony VPL-HW55ES

Säljes i nyskick. Har varit monterat och aldrig bytt plats sen installation.

Alltid kört Eco läge på lampan. Ca 890 h på lampan.

Inklusive originalförpackning (kan alltså skickas i hela landet) samt 2 st aktiva 3d glasögon. Belyst fjärrkontroll.

*En kompetent blu ray (Samsung BD-F7500) ingår om man vill för 500 kr extra.

*Likaså ingår en mindre duk ca 96". Duken är manuell, Euroscreen. Dock så är duken defekt i och med att kanterna viker sig in (välkänt problem på dukar utan tab tension). Duken ingår gratis om man vill hämta (skickas ej).

För er som inte känner till Sony så är detta en toppmodell, i "lågprissegmentet". Den kostade 30000 kr när jag köpte den för länge sedan. Men många tycker den här modellen är bättre än lågpris 4k modeller.

Review What Hifi

"Verdict

We’re very impressed by this Sony. Its clean, sharp, natural picture is nothing short of stunning.

If you’re considering a projector anywhere near £3000, you really must have a good look at this one."

https://www.projectorreviews.com/sony/sony-vpl-hw55es-image-q...

Review

Det finns inga "regnbågseffekter" eller liknande. Bilden är mycket behaglig och imponerande.

8900:- eller 9400:- med spelaren.

