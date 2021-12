Ny hårddisk, problem med windows 10

Jag köpte en ny hårddisk, en mekanisk, men min dator har bara 4 sata platser och hade redan innan 3 st ssd och en mekanisk disk. Så jag tog bort den minsta ssd som är bara 240 GB (ej system disk) och kopplade dit istället den nya. När jag startade datorn så gick det bra, gick in på hantera och la in enhets beteckning mm. Sen gick jag i utforskaren och skulle kolla den nya hårddisken. Då slutade hela windows att fungera.

Tryckte på reset och startade om datorn, men det gick inte, kom bara upp att man ska välja boot enhet, men det hjälpte inte, gick in i bios också för att ställa boot ordningen.

Då kopplade jag ur den nya och tillbaks den gamla. Då när jag startade så började den reparera windows, och sen kom jag till windows.

Nu gick jag sen in på hantera och tog bort den lilla ssd den vägen, och har kopplar ur den från datorn, än så länge fungerar dator, men har inte kopplat in den nya igen. Bör man ta bort enheterna först i hantera innan man tar bort den fysiskt eller är det nåt annat som har hänt?