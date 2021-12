Asus Tuf 3080 ti, spel kraschar

Skrivet av macbang: Flashat om bios på kortet?? kan ha kommit ett nytt bios Gå till inlägget

Precis också det är testat när jag installerade windows 11. Jag har även bytt mina 2x8pin kablar bara för säkerhetsskull. Men tyvärr.

En lista på lösningar jag gjorde:

1. Nedgraderat nvidias drivrutiner

2. Fresh windows installation

3. Använt nvidias clean up tool för att ominstallera drivrutiner

4. Stress testat min gpu, cpu och minne. (Allt är bra)

5. Uppdaterat Bios

6. Testat nvidias rekommendationer:

Disable the GameDVR:

1) Open Xbox app, you can access it via the start menu search.

2) Sign in - this should be automatic if you normal sign into Windows.

3) The cog in the bottom left access the settings menu.

4) Head to GameDVR at the top and turn it off.

Also, disable game bar in windows settings:

1) Go into Windows Settings

2) From Settings, select "Gaming"

3) Select Game bar from the left hand column. Check that "Record game clips, screenshots, and broadcast using Game bar" is off. Uncheck "Show Game bar when I play full screen games Microsoft has verified.

Assign the GPU as the physx processor instead of setting it to Auto from NVIDIA Control Panel.

This will take of the Physx processing load from the CPU.

Open NVIDIA control panel -> Manage 3D settings -> Global Settings and please make the following changes:

Antialiasing: OFF

CUDA-GPUS: All

Maximum pre-rendered frames: 1

Power management: Prefer maximum performance

Texture filtering - Anisotropic sample optimization: On

texture filtering - Quality: High Performance

Texture filtering - Trilinear optimization: Off

Threading Optimization: Disabled

Vertical Sync: Off