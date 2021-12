LG lanserar första bärbara speldatorn i Ultragear-serien

Skrivet av Orisons: "kompromisslös prestanda" på en bärbar dator är fysiskt omöjligt. Hela formatet är ju en kompromiss, dessutom känns väll 1080p så där lagom kompromisslöst.... Gå till inlägget

Om du jämför en bärbar dator med en stationär är det som att jämföra äpplen och päron. Två helt olika användningsområden och målgrupper i slutet av dagen. Prestandan är "kompromisslös" sett till formatet i fråga.

Gång på gång läser jag kommentarer som att "en bärbar dator är alltid en kompromiss". Jag skulle gärna försöka se någon konka runt på sin 27"(+) datorskärm och 30-liters stationära med tillhörande kringutrustning med på tåget under dags-pendlingen, på flyget under semestern eller in på hotellrummet under jobbresan

Och gällande 1080p är det mer troligt än något annat på grund av att man gått för 300 Hz uppdateringsfrekvens. Med det sagt hade jag hellre sett en 1440p 16:10-panel med 165 Hz som i fallet med Lenovo Legion Pro.