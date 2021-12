Är nya TV:n trasig? Reklamation?

Hallå,

Köpte en Philips PUS9006 under Black friday hos Komplett.

Första TV:n levererades med en stor spricka i skärmen. Verkar som att Postnord varit ovarsamma i sin hantering. Efter lite strul med att hitta samma modell så blev det bestämt att jag skulle få en ny av Komplett. Inget att klaga på när det kommer till Kompletts hantering av ärendet.

Fick i veckan hem den andra TV:n. Inspekterade exteriören och allt såg bra ut.

Inte funnit direkt tid att göra en massa tester pga av jobb i dessa jultider. Slängde dock upp några filmer och annat smått och gott för att kolla bildkvalitén. Det pratas ju ofta om just svärtan i en TV så det var det första som testades. Kunde snabbt konstatera att jag förlorade i panellotteriet med ganska synbara "clouding" i svarta områden. Det hade nog varit svårt att få en reklamation på just detta då det med all säkerhet säkert ligger inom ramen för acceptabelt med tanke på TV:n och kvalite.

Det var inte förens nu i veckan i en väldigt ljus scen (bara egentligen testat svärtan som sagt var) som jag märkte två områden som såg väldigt skumma ut längst botten av TV:n.

Slog då upp en helvit bild på TV:n och ser direkt att det ser ut som det är två bubblor i botten.

Vid närmare inspektion av botten så ser man att skärmen buktar ut på två ställen. Dessa utbuktningar påverkar i sin tur skärmen och skapar detta vågmönster. Min bror köpte exakt samma TV och dessa existerar inte på hans.

Nedan är lite bilder på hur det ser ut.

"Glaset" framför dessa två utbuktningar är inte repat eller skadad. Mitt första intryck är att skärmen har släppt inuti på två ställen. Detta påverkar i sin tur färgintegriteten i det närliggande området. Ungefär som den var dåligt limmad?

@Laxpudding Är detta en defekt eller inom ramen för vad man rimligt kan förvänta sig? Har jag "bara" haft väldigt otur i panellotteriet eller är det ett genuint fel som jag kan reklamera?

Skulle också vilja veta vad @Komplett tycker i detta ärende