Mac Mini Late 2012

Mac mini med 16Gb ram, 1Tb hdd och 120gb SSD. Har använt den väldigt lite, men den verkar funka 100% bra. Haft den lite som media-server under ett kort tag men i övrigt inte använt den. Inga noterade problem.

Model Family: Mac mini

Processors: 2.6GHz Core i7 (3720QM)

Base Memory: 4GB PC3-12800 SODIMM

Max Memory: 16GB

# Memory Slots: 2

Wireless: 802.11a/b/g/n

Color(s): Aluminum

Original OS: Mac OS X 10.8

Graphics: Intel HD Graphics 4000

Model Number: A1347

Sales Number: MD388LL/A

Machine Number: Macmini6,2

Dimensions: 7.7 in x 7.7 in x 1.4 in

Weight: 2.7 lb

Production: Oct 23, 2012 - Present

Based on your serial number, your device is a Late 2012 model and was assembled on:

Production Year: 2013

Production Week: 48 (November)

Production Number: 06M

Läs hela annonsen här