Reklamation av Surface Pro. En service fixade inte problemet.

Är det samma fel så spelar det ingen roll att de gjort ett försök att åtgärda det.

Vad menar du med det här? Att eftersom felet är rapporterat men inte löst så kan det vara rimligt att dom försöker igen trots att reklamationstiden gått ut?

Men egentligen har du inte rätt att reklamera alls. Det rätten har du förverkat när du väntade med att lämna in datorn. Ett fel ska påtalas inom rimlig tid, vilket brukar anses vara några månader.

Ja, jag har läst att det måste vara inom skälig tid. Skulle jag haft behov och utnyttjat datorn dagligen så skulle jag antagligen inte stått ut eller varit så optimistisk på en mjukvaruuppdatering.

Edit: Tråden du länkar till matchar inte den korta beskrivningen du ger. Är det verkligen samma fel?

Över dom timmar jag suttit och försökt lösa det här själv så har jag gått igenom flera trådar. Jag tänkte undvika att summera problemen i posten. Jag kan inte pinpointa problemet enkelt själv och trådar om diverse nätverksproblem med laptop-serien är inte glasklara. Det kanske är samma problem, det kanske är ett annat problem. Det finns hur som helst många som haft liknande problem. Att bara försöka definiera problemet är ju jobbigt. Jag vet inte vad som är fel eller exakt när det uppstår. Känner mig korkad, som att min felbeskrivning skulle kunna svaras med ett have you tried turning it off and on again?.