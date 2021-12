uppdatering

Hej!

Jag är ny på forumet, men var ett tag sedan jag skaffade min första pc. Har dessvärre betydligt sämre koll nuförtiden även om jag aldrig varit något esse i ämnet. Jag har numera barn som börjar komma upp i en ålder där vi spelar lite tillsammans och funderar på om det går att uppdatera min gamla pc så att den mäktar med en större skärm som införskaffades på rea. Skärmen är en 49" Curved Gaming Monitor Odyssey G9. JAg inser att det aldrig kommer att gå att utnyttja den till max på de spel som spelas med nuvarande rigg, men vore kul om det går att köra hyfsat på hd-upplösning på 2-3 år gamla fps-spel. På sikt behöver jag förstås köpa nytt.

Datorn införskaffades 2016 med följande spec

i7-6700 3,4 GHz 4 cores

z170a tomahawk ac ms-7970

16gb ram

GeForce GTX 980 4gb

De spel jag spelar nu verkar problemet främst vara cpu;n enligt "can i run it". Tacksam för all hjälp som går att få!

/J