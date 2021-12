DHL Returned to shipper - Returnerad till avsändaren?

Hej,

Returnerade min Oculus Quest 2. Skrev ut en DHL etikett som jag klistrade på lådan som jag fick från Oculus supporten. Fick en notis imorse att paketet blev upphämtat från service stället där jag lämnande in det. Nu ikväll fick jag en notis om att det var "on hold". Sedan en ny notis att "returned to shipper". Dvs mig som är avsändaren nu.

DHL är stängt nu i tre dagar så går inte prata med någon där om vad som händer.

Någon som varit med om något liknande när ni har postat en retur med DHL?