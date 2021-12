Hur koppla in moderkortet?

Hej,

Har kopplat in nästan allt till moderkortet, men vart ska dessa kablar (fläktkablar, CPU och PCE-I) kopplas in på moderkortet?

https://www.dropbox.com/s/2wxksuf2tt6wxx9/IMG_20211224_000442...

Använder ingen grafikkort, utan bara AMD Ryzen 5600G, gissar på att PCE-I kablarna inte behövs.

Men vart ska fläktarna kopplas in till, finns inget på moderkortet med 3 pinnar, utan bara 4 där det står SYS_FAN.

Chassi: Fractal Design Focus G Mini

Moderkort: Gigabyte B550M Aorus Elite

https://www.dropbox.com/s/7c9r283i0yaod48/IMG_20211224_000235...

Behöver man koppla in till ATX_12V?

Har bara kopplat in till ATX uttaget med breda kontakten.

Tack på förhand