Fakturaköp hos Amazon kunde genomföras utan legitimering

Skrivet av jawik: "Många genom tiderna" spelar ingen roll. Däremot många inom ett år. Gå till inlägget

Förklara då hur jag har 0.10 % hos UC och handlar mer eller mindre bara på faktura, minst 2 till 3 gånger i månaden. Bara i år har jag 6 st hos Credisafe, 2 från Bisnode och ett antal andra via Klarna. Inga problem what so ever. Är tom en från Sergel när jag förlängde våra mobilavtal.

Skulle det vara så att vi skulle behöva låna mer pengar från banken för tex renoveringsarbete så gör även dem en koll, pratade med våran bankman när vi satte våra lån och då sa denne att det ska vara väldigt illa att man inte kommer igenom en kreditprövning.

Antingen har du får låg inkomst, eller betalningsanmärkningar.