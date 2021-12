SUPER PEOPLE - Battle Royale

Spelet har kommit på tal lite smått i PUBG-tråden men det är väl inte riktigt rätt att ta diskussionen där, så tänker att det kan få ha sin egen tråd. Spelet är gratis och finns på Steam. Man får requesta access, men åtminstone jag en jag spelat med fick instant access.

SUPER PEOPLE by WONDER PEOPLE

WONDER PEOPLE presents a battle royale shooter that will revolutionize how you think about the genre.

In SUPER PEOPLE, take control of a super-soldier, each with their own unique skills and special abilities. Battle it out with other players and survive until you are the last player or squad standing.

Make your character stronger in various ways as the game progresses. Special abilities and ultimate skills are activated as your character reaches full strength.

Every match offers an opportunity to for different strategy and various skill paths to get stronger.

At height of your power, unlock an ultimate skill that offers the most powerful ability available.

Experience the thrill and excitement of turning the tide of the match in an instant.

Acquire materials throughout the map. Craft them into firearms and other higher-grade gears. This offers a more fun and hands-on approach when it comes to farming, and will make you more engaged during the final stretch of most matches.

_________

_________

Jag har inte spelat så mycket än, men åtminstone 5h. Mina intryck så här långt är att det som förväntat är väldigt likt PUBG på mångar sätt, keybinds, inventory, vapen och tillbehör. Man känner igen sig snabbt. En släng av COD, tycker det påminner väldigt mycket utseendemässigt om Blackout från Black Ops 4. Jag tycker vapnen är lite mer COD än PUBG, men vet att det är många som tycker tvärtom.

Upplevde det rörigt från start, men det början redan reda ut sig en aning. Tycker det är kul med crafting, men jag inser helt klart att jag är mer lootbenägen och oförsiktig när det poppar upp en skylt om att det jag behöver finns X meter bort. Har inte utforskat abilities så mycket än, men har åtmintone inte känns mig helt överkörd av andra som använt det.

Vad tycker ni som testat?