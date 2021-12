Datorn börjat krascha när ingame

Tja. Slog för ungefär ett år sen till på ett maxat monsterbygge som i början funkade felfritt. Sen började skärmen tappa bild från datorn i några sekunder för att sen komma tillbaka när jag är ingame. Efter att jag uppdaterade windows och drivrutiner för GPU så blev problemen tillfälligt lösta. Nu har det gått längre än nånsin, datorn kraschar helt, skärmen blir svart med no signal-text och det enda man kan göra är att hard reseta datorn.

Exempel på hur det kan se ut: https://streamable.com/maf9oi

Som ni ser på videon så kan det ta uppemot ca en minut innan det händer, men ibland händer det på sekunden jag joinat servern och spawnat på slagfältet. Detta händer även i andra spel som t.ex. Far Cry 6, Hell let lose och Warzone. Det sjuka är att den lever så länge jag är inne i menyerna på spelen, men så fort själva spelandet börjar så dör den. Trodde först att det var BF2042 buggfesten som fick datorn att flippa, men det kan man utesluta när samma sak händer i andra spel.

Har gjort följande försök till att åtgärda problemet:

- Säkerställt att Win 10 är up to date

- Säkerställt att GPU drivrutiner är up to date

- Säkerställt att AMD CPU och Socket drivrutiner är up to date

- Försökt med att disablea XMP i BIOS

- Kört fabriksåterställning på datorn med complete wipe

- Säkerställt att spelen är up to date

- Säkerställt att alla kablar sitter ordentligt

- Kollat så tempen på komponenterna inte blir för hög

Datorn består av följande komponenter:

CPU: AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 72MB

CPU Kylare: Fractal Design Celsius+ S28 Prisma

Moderkort: ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO (Wi-Fi) X570

RAM: HyperX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Fury RGB (4 stickor, alltså 64gb ram totalt)

PSU: Corsair RM1000x 1000W

SSD: Samsung 970 EVO Plus 2TB

SSD: Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD 1TB (kör OS'et samt 2 mest spelade spelen)

GPU: MSI GeForce RTX 3090 24GB SUPRIM X

Vore väldigt tacksam för tips. Vill även säga att jag är bokstavligen sämst på det här med hårdvara. Vet ej hur man tar loss eller sätter ihop något. Är även rätt dålig på det här med att ändra på parametrar i BIOS och fattar inte vad allt betyder, men det är åtminstone något jag ändå kan och vågar pilla på.

Har skrivit till Inet där jag köpte komponenterna + montering men har inte tålamodet att vänta över julledigheten utan vill försöka kolla lite själv så länge. Såhär på rak arm så känns det som att PSUn har börjat dö. Eller vad tror ni?

Tack.