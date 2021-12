Säkerhet Chromecast

Risken att någon angriper dig via wifi i hemmet är nog väldigt liten för angriparen måste vara inom radioräckvidd så det är inte nån särskilt praktisk metod att använda för dagens kommersiella hackers för de vill hellre sitta nånstans i ett östland eller asien i stället för att flytta sig så de är 50 meter bort.

Och varför skulle någon ens göra den typen av attack via din CC för den kräver ju redan att man har tillgång till wifinätet för att kunna attackera det från insidan via CC så det är ju egentligen en teknikdemonstration snarare än att verkligt hot i så fall.

Dessutom så tror jag att det är en fördel att det är Google som ligger bakom den om den blir attackerad, de spionerar ju på allt och alla på en så omfattande nivå att de troligen upptäcker problem väldigt snabbt och uppdaterar CC systemet eller stoppar det på annat sätt, här är det nog bara en fördel att de är så nyfikna själva jämfört med ett mindre företag som troligen inte skulle märka om det började hända underliga saker med deras system så snabbt som Google lär göra.