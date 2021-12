Var på play store är Acast appen?

Skrivet av Luminous: Den fanns ju där förr och jag provade den, jag kom fram till att jag lika gärna kunde använda spotify, men spotify stödjer inte rss feeds, så jag ska prova google podcasts istället. Vet nån om acast appen är borttagen, om deras app kontrollerar safetynet och döljer sig om man kör lineageos, om den bytt namn eller om Acast bara bestämt sig för att skrota sin app? Gå till inlägget

Via Twitter säger Acast följande till en användare som har samma fråga som dig:

"Hi there, thanks for reaching out. We are speaking to someone at Google about this right now."

https://twitter.com/acast/status/1469345814602473475