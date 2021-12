The Crow - Vad tänka på innan start?

Hej,

Funderar starkt på att bygga en ny dator i chassit CSFG the Crow (alt. the Tower of Doom)

https://www.inet.se/produkt/v101011/the-crow-vit-fullkit

Jag har byggt ett gäng datorer genom åren men hittills inte någon med custom loop som kylning.

Har kikat lite på projektlogg samt videon när Jonas och Kenneth bygger.

- Det kallas ju fullkit men uppenbarligen krävs det mer saker, någon som kan lista vad man behöver som minimum utöver de vanliga datorkomponenterna för att slutföra ett bygge baserat på detta chassi?

- Har sett det nämnas att det krävs en ganska kraftfull pump, går det fortfarande att få till ett relativt tyst bygge med exempelvis i7 12900K och 3080ti? Datorn kommer att sitta i huvudhöjd så jag tänker att det blir ännu viktigare då.

- Finns det några verktyg man skulle kunna ha nytta av som skiljer sig vid custom loop bygge jämfört med konventionellt?

- Är det värt att ge sig på hårdplatsrör om man inte byggt custom loop tidigare?

Kommer naturligtvis att läsa på en massa mer men nyttiga länkar och tips på vanliga misstag att undvika tas tacksamt emot