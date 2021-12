Har serierna förändras till mer utdragen drama?

För mig finns det ett antal tiers av storytelling i media just nu, i stigande komplexitet;

1 Episod-serier, som nämnts ovan: MacGyver, SG1 osv.

2 Fristående filmer

3 Filmserier, i stil med Matrix-trilogin, Lord of the Rings

4 "HBO-serier", typ Game of Thrones, The Witcher, Band of Brothers

I stort handlar det, för mig, om tiden man lägger ner för att berätta en story.

Tier 1 ger typ en halvtimme till ett problem, som ska vara löst innan avsnittet tar slut. Möjligen dubbelavsnitt nån gång per säsong.

Tier 2 kan lägga ett par timmar på en story, men den överlever sällan längre än filmen i sig.

Tier 3 kan lägga uppemot 6-10 timmar på en övergripande story, tillsammans med mindre arches inom varje film.

Tier 4 har nära nog obegränsat med tid för hela storyn, men 8-10h per säsong att berätta en mellan-arch-story, och sedan kan också varje avsnitt avhandla en mindre historia.

Tier 3.5 blir väl kanske längre filmserier i stil med MCU eller Harry Potter.