Uppgarderings råd tack.

Hej.

Som många andra behöver jag råd i att uppgradera min burk.

Behöver inte vara nya delar, men det jag har börjar bli föråldrat, datorn byggdes 2012 men några saker är utbytta sedan dess.

Tanken är att byta CPU, MB, RAM DDR4 (2x16 då modsen till Cities Skylines behöver mer än 16gb), montera en snabb M.2 disk till OS och ev plocka bort någon disk som kan tänkas göra datorn onödigt långsam. Gå över till Windows 10 och i framtiden om/när priserna på GPU sjunker köpa RTX 3070, RX 6700 XT eller Intel motsvarighet. Men kablaget från PSU måste ju funka till MB och till GPU så det inte kommit en ny standard, även antal SATA platser på MB blir ju viktigt då jag nu använder 7st.

Nu vet jag ju att allt beror på vilken budget man har, men om man utgår från grafikkorten jag nämnt och inte vill ha en flaskhals med övriga delar vad bör jag ha då?

Använder datorn i skrivande stund till följande spel:

Biomutant,

Cities Skylines + tillägg + mods,

Cyberpunk 2077 + mods,

Diablo III,

Dragon Age Inquisition + mods,

Fallout 4 + mods,

Mutant Year Zero Road to Eden,

Tales Of Berseria,

The Outer Worlds,

The Witcher 3 - Wild Hunt + mods,

Transport Fever 2,

Trials of Mana,

Wasteland 3.

Väntar på spelen:

Final Fantasy VII Remake,

Dragon Age 4,

Diablo 4.

Andra spel som kan tänkas spelas i framtiden:

EVE Online,

Forza Horizon 5,

Final Fantasy XIV Online,

Skyrim + mods,

Path of Exile,

Diablo II Resurrected.

Nuvarande setup:

OS: Windows 7 64.

CPU: Intel I7 3770K Utan IHS 4.9 GHz.

MB: Asus ROG Maximus V Extreme LGA1155 Z77.

GPU: Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Windforce 3X OC.

RAM: Corsair 32GB (4x8GB) DDR3 CL9 1600Mhz Vengeance.

Optiska enheter: DVD brännare iHAS524, Blu-ray brännare iHBS112.

PSU: Cooler Master Silent Pro M1000 1000W.

CPU Kyl: Corsair Hydro H100 med 4st Noctua NF-F12 120mm PWM.

Chassi: Cooler Master HAF 912 Plus Svart, rejält ombyggt.

Övriga fläktar: Front 1st 200mm, Sidan 1st 140mm, Bak 1st 120mm.

HDD: Hitachi Deskstar 5K3000 HDS5C3030ALA630 3 TB.

Extern HDD: WD 15EADS External USB 1.5TB.

SSD: OCZ SSD Vertex Plus 120GB, Corsair SSD Force 3 Series 120GB, Crucial MX500 500GB, Samsung 750-Series EVO 500GB.

Skärm: Asus MG279Q, 27” 1440p 144Hz, AMD FreeSync.