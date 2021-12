Skype och Skype för skrivbordet

Hej!

Kan nån förklara för mig vad Skype för skrivbordet är för Program. I min Windows 10-dator har jag Skype som är Ok fungerar. Men jag har lyckats få in ett program som heter Skype för Skrivbordet där jag dessutom misslyckas med att logga in. Vad är det?

MVH

Thobbe